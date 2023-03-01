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Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Александром Вучичем

Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Александром Вучичем 1 марта президент Сербии Александр Вучич позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 18:19
Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Александром Вучичем

1 марта президент Сербии Александр Вучич позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора Александр Вучич сообщил, что в связи с проводимым в Брюсселе диалогом между Сербией и Косово не сможет принять участия в Бакинском саммите Контактной группы Движения неприсоединения.

По его словам, Сербию на мероприятии в Баку будет представлять министр иностранных дел этой страны. Президент Сербии проинформировал главу государства о ходе диалога.

Александр Вучич отметил, что Сербия придает большое значение всестороннему развитию отношений с дружественным Азербайджаном, основанных на взаимном уважении и взаимопонимании, а также поддержке.

Президент Азербайджана подчеркнул, что высоко оценивает азербайджано-сербское стратегическое партнерство, динамично развивающееся благодаря высокому уровню личных отношений глав двух государств, выразил надежду на то, что нынешний год также станет успешным для двусторонних отношений.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями, связанный с энергетическим сектором, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Serbian presidents hold phone talk  
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Serbiya prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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