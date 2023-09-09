Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и представителем Госдепа США

Состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

Состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе телефонного разговора обсуждена текущая ситуация в регионе.

Министр Байрамов подчеркнул, что растущие провокации Армении и созданного ею на азербайджанских территориях сепаратистского режима в отношении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также армянские вооруженные силы, которые, вопреки обязательствам, еще не были выведены с азербайджанских территорий, являются основной угрозой миру и безопасности в регионе.