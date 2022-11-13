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Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Турцией.
Внешняя политика
13 ноября 2022 г. 20:02
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Турцией.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Дж. Байрамов выразил глубокое сожаление по поводу взрыва на проспекте Истиглал в Стамбуле. Он пожелал упокоения душ погибших в результате взрыва и исцеления раненых. Министр подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией и разделяет ее горесть и радость.

Министр Мевлют Чавушоглу выразил признательно за соболезнования и высоко оценил поддержку Азербайджана Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Azərbaycanın hər zaman Türkiyənin yanında olduğunu vurğulayıb

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