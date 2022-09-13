Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым.
Об этом
В ходе разговора обсуждались противостояние и напряженность в регионе.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал российского коллегу о последней ситуации в регионе, возникшей в результате широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении, а также о шагах, предпринятых азербайджанской стороной для предотвращения агрессии. Было подчеркнуто, что в течение последнего месяца Армения регулярно обстреливала наши позиции, продолжала минирование наших территорий и, вопреки трехсторонним заявлениям, не вывела полностью армянские вооруженные подразделения с наших территорий.
Сергей Лавров указал на необходимость недопущения противостояния в регионе, а также важность полной реализации трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации.
Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.