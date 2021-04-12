О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Мальдив

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Мальдив Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом.
Внешняя политика
12 апреля 2021 г. 19:35
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Мальдив

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом.

Как сообщает Report, министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества между странами.

Министр Абдулла Шахид, в частности, с удовлетворением отметил сотрудничество в гуманитарной сфере и возможность получения образования студентами из Мальдивской Республики на стипендиальной основе, предоставляемой правительством Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, ООН и специализированных учреждений.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, новых реалиях, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani, Maldivian FMs hold phone conversation 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Maldiv XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

Новости партнеров

Самое важное

Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
ФотоВерховный главнокомандующий ВС Азербайджана в Парке военных трофеев
12 апреля 2021 г. 15:18
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника
В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника
12 апреля 2021 г. 14:47
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку
12 апреля 2021 г. 12:18
Асаджон Ходжаев: Особенно ужасна трагедия, когда пострадали дети
Асаджон Ходжаев: Особенно ужасна трагедия, когда пострадали дети
11 апреля 2021 г. 17:15
Представитель МИД Венгрии: Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана
Представитель МИД Венгрии: Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана
11 апреля 2021 г. 16:39
Делегация Тюркского совета прибыла в Гянджу  
ФотоДелегация Тюркского совета прибыла в Гянджу  
11 апреля 2021 г. 15:48
Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе
Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе
11 апреля 2021 г. 15:00
Фахреттин Алтун призвал ЮНЕСКО увидеть вандализм армян в Агдаме
ВидеоФахреттин Алтун призвал ЮНЕСКО увидеть вандализм армян в Агдаме
11 апреля 2021 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi