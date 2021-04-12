Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Мальдив

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом.

Как сообщает Report, министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества между странами.

Министр Абдулла Шахид, в частности, с удовлетворением отметил сотрудничество в гуманитарной сфере и возможность получения образования студентами из Мальдивской Республики на стипендиальной основе, предоставляемой правительством Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, ООН и специализированных учреждений.

Дж.Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, новых реалиях, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.