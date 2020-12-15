Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Хорватии

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и реализации вопросов, вытекающих из трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Хорватии Джейхуном Байрамовым и Горданом Грлич-Радманом.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Джейхун Байрамов проинформировал своего хорватского коллегу об итогах 44-дневной войны, увенчавшейся сокрушительной победой Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и реализации вопросов, вытекающих из трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Было подчеркнуто значение выполнения этого соглашения с точки зрения обеспечения устойчивого мира, безопасности и благополучия в регионе.