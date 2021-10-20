О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Азербайджана и помощник госсекретаря США провели телефонный разговор

Глава МИД Азербайджана и помощник госсекретаря США провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Внешняя политика
20 октября 2021 г. 18:02
Глава МИД Азербайджана и помощник госсекретаря США провели телефонный разговор
Джейхун Байрамов

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

K.Донфрид поздравила министра Джейхуна Байрамова по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества между двумя странами и подчеркнули важность развития связей по ряду направлений.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani FM, US Assistant Secretary of State discuss issues in phone call
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla ABŞ dövlət katibinin köməkçisi arasında telefon danışığı olub

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
15 октября 2021 г. 08:38
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
Ко Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
ФотоКо Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
14 октября 2021 г. 10:19
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Пожар в торговых объектах в центре Баку потушен
ФотоПожар в торговых объектах в центре Баку потушен
16 октября 2021 г. 10:50
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi