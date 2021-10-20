Глава МИД Азербайджана и помощник госсекретаря США провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

K.Донфрид поздравила министра Джейхуна Байрамова по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества между двумя странами и подчеркнули важность развития связей по ряду направлений.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.