Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил Хакана Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции и пожелал ему успехов.

Азербайджанский дипломат выразил уверенность, что совместные усилия по развитию многоплановых и стратегических союзнических отношений между двумя странами, основанных на глубоких корнях, общих интересах и ценностях, будут и далее укрепляться.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений братского, дружественного и стратегического партнерства, региональным вопросам.

Министр Хакан Фидан был приглашен посетить нашу страну.

Новый глава МИД поблагодарил министра Джейхуна Байрамова за поздравления и теплые слова и с радостью принял приглашение посетить нашу страну.