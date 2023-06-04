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Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом

Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
Внешняя политика
4 июня 2023 г. 13:22
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил Хакана Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции и пожелал ему успехов.

Азербайджанский дипломат выразил уверенность, что совместные усилия по развитию многоплановых и стратегических союзнических отношений между двумя странами, основанных на глубоких корнях, общих интересах и ценностях, будут и далее укрепляться.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений братского, дружественного и стратегического партнерства, региональным вопросам.

Министр Хакан Фидан был приглашен посетить нашу страну.

Новый глава МИД поблагодарил министра Джейхуна Байрамова за поздравления и теплые слова и с радостью принял приглашение посетить нашу страну.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Türkiyənin yeni XİN rəhbərini təbrik edib

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