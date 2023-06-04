Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил Хакана Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции и пожелал ему успехов.
Азербайджанский дипломат выразил уверенность, что совместные усилия по развитию многоплановых и стратегических союзнических отношений между двумя странами, основанных на глубоких корнях, общих интересах и ценностях, будут и далее укрепляться.
Стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений братского, дружественного и стратегического партнерства, региональным вопросам.
Министр Хакан Фидан был приглашен посетить нашу страну.
Новый глава МИД поблагодарил министра Джейхуна Байрамова за поздравления и теплые слова и с радостью принял приглашение посетить нашу страну.