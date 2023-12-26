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Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Гусейном Амир-Абдуллахианом

Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Гусейном Амир-Абдуллахианом 26 декабря 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амир-Абдуллахианом.
Внешняя политика
26 декабря 2023 г. 20:16
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Гусейном Амир-Абдуллахианом

26 декабря 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амир-Абдуллахианом.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также по текущей ситуации в регионе, перспективам процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы регионального сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran XİN başçıları Ermənistanla normallaşma prosesini müzakirə ediblər

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