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Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Грузии

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Грузии Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Внешняя политика
22 января 2021 г. 18:23
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Грузии

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, министр Джейхун Байрамов поздравил своего грузинского коллегу с назначением на должность заместителя премьер-министра Грузии и пожелал ему успехов в работе.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также перспективах сотрудничества в различных сферах, включенных в повестку дня двусторонних отношений.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov gürcüstanlı həmkarı ilə telefonla danışıb

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