Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и вице-президентом Турции

14 июня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

14 июня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

Как сообщает Report, во время телефонного разговора А.Асадов еще раз поздравил Дж.Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Выражена удовлетворенность высоким уровнем развития стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя братскими странами во всех сферах благодаря решительным усилиям президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подчеркнута важность последнего визита президента Турции в Азербайджан с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений.

Выражена готовность к взаимодействию для дальнейшего укрепления и углубления связей между двумя странами в различных направлениях.

В то же время была рассмотрена работа, которая будет проводиться в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.