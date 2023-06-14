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Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и вице-президентом Турции

Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и вице-президентом Турции 14 июня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.
Внешняя политика
14 июня 2023 г. 14:38
Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и вице-президентом Турции

14 июня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

Как сообщает Report, во время телефонного разговора А.Асадов еще раз поздравил Дж.Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Выражена удовлетворенность высоким уровнем развития стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя братскими странами во всех сферах благодаря решительным усилиям президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подчеркнута важность последнего визита президента Турции в Азербайджан с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений.

Выражена готовность к взаимодействию для дальнейшего укрепления и углубления связей между двумя странами в различных направлениях.

В то же время была рассмотрена работа, которая будет проводиться в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov ilə Türkiyənin Vitse-prezidenti arasında telefon danışığı olub

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