Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и вице-президентом Турции

14 июня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.
Как сообщает Report, во время телефонного разговора А.Асадов еще раз поздравил Дж.Йылмаза с назначением на пост вице-президента Турции и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Выражена удовлетворенность высоким уровнем развития стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя братскими странами во всех сферах благодаря решительным усилиям президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Подчеркнута важность последнего визита президента Турции в Азербайджан с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений.
Выражена готовность к взаимодействию для дальнейшего укрепления и углубления связей между двумя странами в различных направлениях.
В то же время была рассмотрена работа, которая будет проводиться в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.