О нас

Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и Фуатом Октаем

Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и Фуатом Октаем 18:44
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 19:50
Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и Фуатом Октаем

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате сильного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции, пожелал исцеления раненым.

Как сообщили Report в Кабинете министров, об этом он сказал 7 февраля в телефонном разговоре с вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем.

Ф.Октай высоко оценил поддержку братского Азербайджана в этот трудный для Турции момент, поблагодарил за помощь в проведении поисково-спасательных операций в районе стихийного бедствия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədovla Fuat Oktay arasında telefon danışığı olub

Экслюзивные новости

Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
7 февраля 2023 г. 17:13
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
7 февраля 2023 г. 14:10
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46
Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
ФотоПосол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
6 февраля 2023 г. 15:54
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
6 февраля 2023 г. 14:29
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
6 февраля 2023 г. 13:49
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
6 февраля 2023 г. 13:28
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
4 февраля 2023 г. 15:52
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
4 февраля 2023 г. 15:00
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
4 февраля 2023 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi