Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и Фуатом Октаем

18:44

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате сильного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции, пожелал исцеления раненым.

Как сообщили Report в Кабинете министров, об этом он сказал 7 февраля в телефонном разговоре с вице-президентом Турецкой Республики Фуатом Октаем.

Ф.Октай высоко оценил поддержку братского Азербайджана в этот трудный для Турции момент, поблагодарил за помощь в проведении поисково-спасательных операций в районе стихийного бедствия.