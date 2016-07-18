​Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ 18 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, решительно осудив попытку военного переворота в Турции, глава нашего государства отметил, что азербайджанский народ и государство, как всегда, находятся рядом с турецким народом и государством. Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование членам семей погибших в ходе предотвращения попытки переворота и президенту Турции, пожелал выздоровления раненым.

Президент Азербайджанской Республики выразил уверенность в том, что и впредь никакая сила не сможет заставить Турцию свернуть с пути развития и демократии.

Высоко оценив братскую позицию, продемонстрированную президентом Ильхамом Алиевым и азербайджанским народом, президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что руководство Турции принимает все необходимые меры для нормализации ситуации в стране.