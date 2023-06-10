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Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с представителем Госсекретаря США

Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с представителем Госсекретаря США 9 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом
Внешняя политика
10 июня 2023 г. 12:08
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с представителем Госсекретаря США

9 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также по вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

До сведения была доведена позиция нашей страны относительно переговоров между Азербайджаном и Арменией в течение последнего месяца и перспектив решения открытых вопросов повестки дня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı ilə ABŞ dövlət katibinin nümayəndəsi arasında telefon danışığı olub

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