Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с представителем Госсекретаря США

9 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом.
Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Было отмечено, что в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также по вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
До сведения была доведена позиция нашей страны относительно переговоров между Азербайджаном и Арменией в течение последнего месяца и перспектив решения открытых вопросов повестки дня.