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Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с помощником госсекретаря США

Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с помощником госсекретаря США Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Внешняя политика
6 декабря 2021 г. 21:10
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с помощником госсекретаря США

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщили Report в МИД, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о текущем состоянии переговоров по нормализации постконфликтных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Карен Донфрид расценила передачу Азербайджаном 10 военнослужащих армянского происхождения Еревану, а также предоставление Арменией минных карт Азербайджану как позитивный шаг и прогресс в направлении нормализации отношений.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили некоторые вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi ilə danışıb

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