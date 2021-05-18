О нас
Report Georgia
Аудио новости

Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с генсеком Тюркского совета

Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с генсеком Тюркского совета Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.
Внешняя политика
18 мая 2021 г. 21:01
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с генсеком Тюркского совета

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

Об этом Report сообщили в МИД.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с Тюркским советом, в том числе о предстоящих встречах и мероприятиях организации.

С целью подготовки к саммиту стран-членов Тюркского совета, который состоится осенью этого года, были обсуждены предстоящие встречи, в том числе заседание комитета представителей высокого уровня и встреча министров иностранных дел.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития организации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov, Baghdad Amreyev hold phone talk
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla Türk Şurasının baş katibi arasında telefon danışığı olub

Другие новости из категории

Развиваются азербайджано-итальянские связи
Развиваются азербайджано-итальянские связи
18 мая 2021 г. 22:23
Президент пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий
Президент пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий
18 мая 2021 г. 19:15
Президент: Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества
Президент: Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества
18 мая 2021 г. 18:19
Ильхам Алиев: Сотрудничество с Беларусью в военной сфере имеет очень хорошие результаты
Ильхам Алиев: Сотрудничество с Беларусью в военной сфере имеет очень хорошие результаты
18 мая 2021 г. 18:12
МИД РФ: Москва внимательно следит за ситуацией на границе Азербайджана и Армении
МИД РФ: Москва внимательно следит за ситуацией на границе Азербайджана и Армении
18 мая 2021 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси - ОБНОВЛЕНО
18 мая 2021 г. 16:00
Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан и Армению
Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан и Армению
18 мая 2021 г. 14:51
Брайза: Для Туркменистана важно иметь вариант экспорта газа через Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ
Брайза: Для Туркменистана важно иметь вариант экспорта газа через Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ
18 мая 2021 г. 13:02
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
18 мая 2021 г. 11:33
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
18 мая 2021 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi