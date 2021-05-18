Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с генсеком Тюркского совета

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

Об этом Report сообщили в МИД.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с Тюркским советом, в том числе о предстоящих встречах и мероприятиях организации.

С целью подготовки к саммиту стран-членов Тюркского совета, который состоится осенью этого года, были обсуждены предстоящие встречи, в том числе заседание комитета представителей высокого уровня и встреча министров иностранных дел.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития организации.