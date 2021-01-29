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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России 29 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
29 января 2021 г. 15:58
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
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29 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Министры обсудили текущую ситуацию в регионе и вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений, а также по вопросам сотрудничества в международных организациях, в том числе ООН, ОБСЕ и других.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Russian FMs hold phone talk
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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