Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Кубы

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Кубы Бруно Эдуардо Родригесом Паррилья.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Кубы Бруно Эдуардо Родригесом Паррилья.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Выразив удовлетворение развитием отношений между нашими странами, главы ведомств подчеркнули наличие широких перспектив для динамичного развития наших отношений. Подчеркнув значение совместной азербайджано-кубинской межправительственной экономической комиссии, стороны отметили важное значение сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, туризма и здравоохранения. В период пандемии были упомянуты сотрудничество между нашими странами и взаимопомощь в этом плане.