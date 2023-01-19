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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Кубы

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Кубы Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Кубы Бруно Эдуардо Родригесом Паррилья.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 21:47
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Кубы

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Кубы Бруно Эдуардо Родригесом Паррилья.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Выразив удовлетворение развитием отношений между нашими странами, главы ведомств подчеркнули наличие широких перспектив для динамичного развития наших отношений. Подчеркнув значение совместной азербайджано-кубинской межправительственной экономической комиссии, стороны отметили важное значение сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, туризма и здравоохранения. В период пандемии были упомянуты сотрудничество между нашими странами и взаимопомощь в этом плане.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Kuba XİN rəhbərləri telefonla danışıb

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