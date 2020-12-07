Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Израиля

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, министры обменялись мнениями по ситуации в регионе, вопросам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и подчеркнули важность выполнения совместного заявления для обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе.

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество и другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая проекты, реализуемые в различных сферах.