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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Израиля

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Израиля Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.
Внешняя политика
7 декабря 2020 г. 20:53
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Израиля

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, министры обменялись мнениями по ситуации в регионе, вопросам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и подчеркнули важность выполнения совместного заявления для обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе.

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество и другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая проекты, реализуемые в различных сферах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsrail XİN başçıları telefonla danışıb

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