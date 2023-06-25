Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана

25 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Гусейном Амиром Абдуллахианом.

25 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Гусейном Амиром Абдуллахианом.

Как сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана, стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Ираном.

Была отмечена важность переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами и официальными лицами двух стран по ряду направлений двусторонних и региональных связей, в том числе по экономическим и транспортным проектам.

Наряду с этим была подчеркнута важность продолжения переговоров по вопросам, стоящим на двусторонней повестке дня.

В то же время состоялся обмен мнениями по ряду многосторонних и региональных вопросов.