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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана 17 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амир-Абдуллахианом.
Внешняя политика
17 сентября 2023 г. 14:15
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана

17 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амир-Абдуллахианом.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Главы ведомств обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период.

В ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы, возникшие по итогам последних встреч, проведенных между сопредседателями азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, и дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять.

Кроме того, был высоко оценен вклад встреч на высоком уровне и межведомственных контактов между двумя странами, а также в военной сфере.

Иранский дипломат еще раз с удовлетворением напомнил о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках визита в нашу страну с целью участия в заседании министров Координационного бюро Движения неприсоединения, которое состоялось в начале июля.

Министр Байрамов отметил, что, несмотря на мирные предложения, выдвинутые Азербайджаном, инициативы, способствующие нормализации отношений в регионе, продолжающиеся военно-политические провокации руководства Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, нанесли удар по этим усилиям. Было подчёркнуто, что поздравление премьер-министра Армении Пашиняна, адресованное 2 сентября так называемому режиму, полностью противоречит заявлениям, сделанным им о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в Карабахском регионе. Наряду с этим было отмечено значение осуждения незаконной деятельности так называемого “избирательного” режима, созданного Арменией. Было отмечено, что самой большой угрозой в регионе являются армянские вооруженные силы численностью свыше 10 тыс. человек, и было заявлено о необходимости их вывода с наших территорий и разоружения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran XİN başçıları münasibətlərin normallaşması üçün atılmalı addımları müzakirə ediblər

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