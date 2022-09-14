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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амир Абдуллахианом по инициативе иранской стороны.
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 15:34
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амир Абдуллахианом по инициативе иранской стороны.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, глава МИД проинформировал своего иранского коллегу об очередных масштабных провокациях, совершенных Арменией против Азербайджана, о том, что Армения грубо нарушает принципы международного права, а также свои обязательства.

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан сказал, что напряженность между Азербайджаном и Арменией вызывает беспокойство, и заявил, что регион не готов к новому противостоянию. Он отметил, что территориальная целостность стран региона и нерушимость их международных границ важны для Ирана. Иранский министр сказал, что они выступают за решение вопросов между Азербайджаном и Арменией путем мирных переговоров и, что Иран готов в этом помочь.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Iran FMs hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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