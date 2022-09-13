Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова и Карен Донфрид

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены продолжающиеся столкновения и напряженность в результате широкомасштабной провокации Армении.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на приграничных с Азербайджаном территориях, а также о мерах, предпринимаемых с целью предотвращения военных угроз территориальной целостности и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах. Министр подчеркнул, что Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население, наращивает милитаризацию вдоль границ Азербайджана, продолжает работу по минированию территорий, что является показателем того, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.

Карен Донфрид выразила обеспокоенность по поводу растущей напряженности и военных столкновений в регионе и призвала к немедленному прекращению военных действий.