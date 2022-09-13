О нас

Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова и Карен Донфрид

Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова и Карен Донфрид Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 09:32
Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова и Карен Донфрид

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены продолжающиеся столкновения и напряженность в результате широкомасштабной провокации Армении.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на приграничных с Азербайджаном территориях, а также о мерах, предпринимаемых с целью предотвращения военных угроз территориальной целостности и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах. Министр подчеркнул, что Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население, наращивает милитаризацию вдоль границ Азербайджана, продолжает работу по минированию территорий, что является показателем того, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.

Карен Донфрид выразила обеспокоенность по поводу растущей напряженности и военных столкновений в регионе и призвала к немедленному прекращению военных действий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin köməkçisini Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribat barədə məlumatlandırıb

Самое важное

МИД: Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресечены
МИД: Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресечены
13 сентября 2022 г. 07:49
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении
Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении
13 сентября 2022 г. 02:02
Министерство обороны обратилось к СМИ и пользователям соцсетей
Министерство обороны обратилось к СМИ и пользователям соцсетей
13 сентября 2022 г. 01:44
МО: Подразделения Азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру
МО: Подразделения Азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру
13 сентября 2022 г. 01:29
В результате провокации Армении есть потери среди личного состава армии Азербайджана
В результате провокации Армении есть потери среди личного состава армии Азербайджана
13 сентября 2022 г. 01:24
Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании будет развиваться и впредь
Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании будет развиваться и впредь
12 сентября 2022 г. 18:08
Президент Азербайджана поздравил Карла III
Президент Азербайджана поздравил Карла III
12 сентября 2022 г. 18:02
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
Бакинский швейный дом обвинил директоров школ: Почему в их отношении не принимаются меры?
Бакинский швейный дом обвинил директоров школ: Почему в их отношении не принимаются меры?
12 сентября 2022 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi