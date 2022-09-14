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Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова и Карен Донфрид

Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова и Карен Донфрид Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова и Карен Донфрид

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов предоставил противоположной стороне информацию о сохраняющейся напряженности на азербайджано-армянской границе и выразил серьезную озабоченность азербайджанской стороны в связи со сложившейся ситуацией.

Было подчеркнуто, что, несмотря на достигнутое 13 сентября прекращение огня, армянская сторона продолжила нападения на наши позиции в нарушение договоренности, в результате чего погибли азербайджанские военнослужащие. Было отмечено, что Азербайджан лишь отвечает на атаки армянской стороны и нацелена на ее военные подразделения. Была подчеркнута важность безоговорочного соблюдения Арменией режима прекращения огня, воздержания от провокаций и решения проблемы путем переговоров. Было отмечено, что Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией на политико-дипломатической плоскости.

Карен Донфрид выразила обеспокоенность ростом напряженности в регионе и сообщила, что американская сторона ожидает немедленного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня. Была подчеркнута важность обеспечения стабильности и продолжения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Blinkenin köməkçisi: "ABŞ Azərbaycanla Ermənistan arasında artan gərginlikdən narahatdır"

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