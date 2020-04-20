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Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Ирана

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Ирана

© Report

20 апреля президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики. 

Президент Ильхам Алиев и президент Хасан Роухани поздравили друг друга с наступлением месяца Рамазан и просили передать нашим народам самые добрые пожелания.

Главы государств подчеркнули успешное развитие двусторонних дружественных и братских отношений, выразили уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов, связанных с мерами, принимаемыми в наших странах в области борьбы с пандемией коронавируса, и предстоящей работой. В то же время было выражено удовлетворение сотрудничеством между нашими странами в транзитно-транспортной сфере в период коронавируса, а также продолжением грузоперевозок, в том числе перевозок по Международному транспортному коридору "Север-Юг", проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества в данных направлениях.

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