Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Ирана

© Report https://report.az/storage/news/3a87023468062c2605f8e6d6ebec8950/34e4120c-6daa-429e-8aad-7853e23acc99_292.jpg

20 апреля президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев и президент Хасан Роухани поздравили друг друга с наступлением месяца Рамазан и просили передать нашим народам самые добрые пожелания.

Главы государств подчеркнули успешное развитие двусторонних дружественных и братских отношений, выразили уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов, связанных с мерами, принимаемыми в наших странах в области борьбы с пандемией коронавируса, и предстоящей работой. В то же время было выражено удовлетворение сотрудничеством между нашими странами в транзитно-транспортной сфере в период коронавируса, а также продолжением грузоперевозок, в том числе перевозок по Международному транспортному коридору "Север-Юг", проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества в данных направлениях.