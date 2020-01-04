​Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел АР Э.Мамедъяровым и министром иностранных дел ИРИ Д.Зарифом.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы нараставшей напряженности в свете последних событий в регионе.

Азербайджанская сторона призывает все вовлеченные стороны воздержаться от насилия и быть приверженным к обязательствам по укреплению региональной безопасности. Министр Э.Мамедъяров выразил глубокое соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с гибелью генерала Гасыма Сулеймани.