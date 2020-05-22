Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и Эсхаком Джахангири

21 мая по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и первым вице-президентом Исламской Республики Иран Эсхаком Джахангири.

Как сообщили Report в Кабмине, в ходе телефонного разговора был проведен обмен информацией относительно успешных мер, принимаемых обеими странами в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Иранская сторона поблагодарила Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь для борьбы с пандемией.

Особо была отмечена работа, проводимая в рамках транспортных коридоров с целью обеспечения беспрерывных грузоперевозок.

Иранская сторона также выразила благодарность за созданные условия для возвращения во время пандемии иранских граждан через территорию Азербайджана в свою страну. В этой связи иранская сторона была проинформирована о переходе очередной группы иранских граждан, состоящей из 120 человек, через Астаринский пропускной пункт в Иран 22 мая.

Иранская сторона в очередной раз обратилась с просьбой рассмотреть, основываясь на принципах гуманизма, возможность экстрадиции содержащихся в заключении на территории Азербайджана иранских граждан.

В ходе телефонного разговора был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.