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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

Эльмар Мамедъяров и Мевлут Чавушоглу

Между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром Мамедъяровым и его турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, Мевлут Чавушоглу передал Эльмару Мамедъярову искренние поздравления по случаю 28 Мая – Днем Республики. Стороны также поздравили друг друга с праздником Рамазан и выразили свои наилучшие пожелания.

Министры также обменялись мнениями об успешном развитии дружеских и братских отношений между двумя странами.

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