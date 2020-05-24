Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

Эльмар Мамедъяров и Мевлут Чавушоглу https://report.az/storage/news/d2baa39cfd1f68812ab4c503e3d6466e/c3d304c1-fb42-46d0-8572-5f60e9b13351_292.jpg

Между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром Мамедъяровым и его турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, Мевлут Чавушоглу передал Эльмару Мамедъярову искренние поздравления по случаю 28 Мая – Днем Республики. Стороны также поздравили друг друга с праздником Рамазан и выразили свои наилучшие пожелания.

Министры также обменялись мнениями об успешном развитии дружеских и братских отношений между двумя странами.