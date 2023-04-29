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Состоялся совместный обед президентов Азербайджана и Турции

Состоялся совместный обед президентов Азербайджана и Турции 29 апреля состоялся совместный обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой c президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган, передает Report.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 16:57
Состоялся совместный обед президентов Азербайджана и Турции

29 апреля состоялся совместный обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой c президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган, передает Report.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Turkish presidents have joint dinner
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri birgə nahar ediblər

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