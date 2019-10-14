Состоялся совместный ужин Президента Ильхама Алиева с главами государств и правительств, участвующими в VII Саммите Тюркского совета - ФОТО

Как сообщает Report, 14 октября состоялся совместный ужин Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиева с главами государств и правительств, участвующими в проходящем в Баку VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Состоялся совместный ужин Президента Ильхама Алиева с главами государств и правительств, участвующими в VII Саммите Тюркского совета - ФОТОСостоялся совместный ужин Президента Ильхама Алиева с главами государ
https://report.az/storage/news/ce6a8469f49b39f32ad4a7d361bf94ee/b5f3768c-7398-441f-b204-8a8152c4ea0c_292.jpg
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