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Состоялся совместный ужин Президента Ильхама Алиева с главами государств и правительств, участвующими в VII Саммите Тюркского совета - ФОТО

​Состоялся совместный ужин Президента Ильхама Алиева с главами государ

Как сообщает Report, 14 октября состоялся совместный ужин Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиева с главами государств и правительств, участвующими в проходящем в Баку VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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