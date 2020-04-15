Состоялся разговор между президентами Азербайджана и Грузии в формате видеосвязи

15 апреля по инициативе грузинской стороны состоялся разговор президента Грузии Саломе Зурабишвили и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в формате видеосвязи.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Саломе Зурабишвили:

- Господин президент, мне хотелось бы побеседовать с Вами не в такой сложный период, а в лучшие времена. Надеюсь, что лично Вы, Ваша семья, Ваши сотрудники пребываете в добром здравии. Надеюсь, что в этих сложных условиях мы как можно скорее продолжим наше сотрудничество.

Президент Ильхам Алиев:

- Спасибо, госпожа президент. Очень рад Вас видеть. Конечно, такой контакт очень необычен. Но это – особенность времени. Хорошо, что новые технологии позволяют нам видеть друг друга и беседовать. Благодарю Вас за сотрудничество. Я помню Ваш очень успешный официальный визит в нашу страну.

Президент Грузии выразила признательность за вчерашнее выражение солидарности с Грузией. Президент Ильхам Алиев отметил, что важно, чтобы наши страны и народы в условиях пандемии коронавируса, как всегда, находились рядом друг с другом и демонстрировали солидарность. Главы государств провели обмен мнениями о мерах, осуществляемых в области борьбы с пандемией коронавируса, и предстоящей в этом направлении работе.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан и Грузия являются важными участниками международного транзитного коридора, подчеркнута важность продолжения торговых связей, работы в транзитно-транспортном секторе.

Главы государств также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области экономики, торговли и транспорта.