Состоялся первый раунд политконсультаций между Азербайджаном и Иорданией

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариз Рзаев совершил визит в Иорданское Хашимитское Королевство. В рамках визита в Аммане состоялся первый раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариз Рзаев совершил визит в Иорданское Хашимитское Королевство. В рамках визита в Аммане состоялся первый раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и по делам иммигрантов Иорданского Хашимитского Королевства.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, консультации прошли под руководством замминистра Ф.Рзаев с азербайджанской стороны и генсекретаря внешнеполитического ведомства по дипломатическим и иммиграционным делам Лины аль-Хадид с иорданской стороны.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной сферах, межпарламентских связях и логистике, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Иорданская сторона была проинформирована о ситуации, сложившейся в регионе после конфликта, а также о проводимых восстановительно-строительных и реинтеграционных работах на освобожденных территориях. Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального и глобального характера, представляющим взаимный интерес.

В ходе визита в Иорданию заместитель министра Фариз Рзаев также встретился с начальником Управления по политическим вопросам королевской администрации Муазом аз-Зуби.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией, стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе нашей страны, а также региональная безопасность и постконфликтная ситуация.

Заместитель министра в ходе визита также провел встречу с руководством авторитетного Иорданского Центра ближневосточных исследований и экспертами Центра по политической, военной и экономической сферам, обменялся мнениями о приоритетах внешней политики нашей страны, азербайджано-иорданских отношениях, региональной ситуации.