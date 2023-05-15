Состоялся первый раунд политических консультаций между Азербайджаном и Иорданией.
Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов написал в Twitter.
С азербайджанской стороны на консультациях принял участие заместитель министра иностранных дел Фарид Рзаев, с иорданской - генеральный секретарь по дипломатическим делам и экспатриантам Лина Аль-Хадид.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Within the framework of the 1st round of inter-ministerial - political consultations the Deputy Minister of @AzerbaijanMFA H.E. Mr. Fariz Rzayev met with H.E. Mrs. Leena Al-Hadid - Secretary General for Diplomatic Affairs and Expatriates @ForeignMinistrypic.twitter.com/hLge5nxr93