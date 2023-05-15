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Состоялся первый раунд политических консультаций между Азербайджаном и Иорданией

Состоялся первый раунд политических консультаций между Азербайджаном и Иорданией Состоялся первый раунд политических консультаций между Азербайджаном и Иорданией.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 17:15
Состоялся первый раунд политических консультаций между Азербайджаном и Иорданией

Состоялся первый раунд политических консультаций между Азербайджаном и Иорданией.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов написал в Twitter.

С азербайджанской стороны на консультациях принял участие заместитель министра иностранных дел Фарид Рзаев, с иорданской - генеральный секретарь по дипломатическим делам и экспатриантам Лина Аль-Хадид.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İordaniya arasında siyasi məsləhətləşmələrin birinci raundu keçirilib
Версия на английском языке Azerbaijan, Jordan hold first round of political consultations

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