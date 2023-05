Состоялся первый раунд политических консультаций между Азербайджаном и Иорданией.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов написал в Twitter.

С азербайджанской стороны на консультациях принял участие заместитель министра иностранных дел Фарид Рзаев, с иорданской - генеральный секретарь по дипломатическим делам и экспатриантам Лина Аль-Хадид.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.