Состоялся официальный прием по случаю завершения дипмиссии посла Марокко в Азербайджане

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю завершения дипломатической миссии посла Марокко в Азербайджане Хасана Хами.

Как сообщает Report, выступивший посол Марокко сказал, что ему было приятно работать в качестве посла своей страны в Азербайджане. Он выразил благодарность коллегам за поддержку, добавив, что отправляется работать в соседнюю с Азербайджаном страну.

В свою очередь, дуайен дипломатического корпуса в Азербайджане, посол России Владимир Дорохин сказал, что дипкорпус прощается с очень милым человеком, хорошим дипломатом, писателем. Он пожелал ему успехов в будущей деятельности.

Отметим, что в рамках мероприятия также состоялась презентация новой книги посла "Сказки Каспия", в которую вошли самые последние стихотворения Х.Хами. Книга опубликована на азербайджанском и арабском языках.

Отметим, что Х.Хами продолжит свою службу в качестве посла Марокко в Иране.