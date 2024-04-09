Состоялся очередной раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Италии

В Риме состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а итальянскую - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Эдмондо Чириелли.
В ходе политконсультаций были обсуждены возможности многовекторного стратегического партнерства и его укрепления, в том числе расширения связей в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, логистической, гуманитарной и других сферах.
Итальянская сторона была проинформирована о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.
Стороны отметили важность обменов, осуществляемых между двумя странами в области культуры, науки, образования, в частности в рамках Итало-азербайджанского университета в Баку.