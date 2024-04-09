О нас

Состоялся очередной раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Италии

Состоялся очередной раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Италии В Риме состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии.
Внешняя политика
9 апреля 2024 г. 20:31
Состоялся очередной раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Италии

В Риме состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а итальянскую - заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Эдмондо Чириелли.

В ходе политконсультаций были обсуждены возможности многовекторного стратегического партнерства и его укрепления, в том числе расширения связей в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, логистической, гуманитарной и других сферах.

Итальянская сторона была проинформирована о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Стороны отметили важность обменов, осуществляемых между двумя странами в области культуры, науки, образования, в частности в рамках Итало-азербайджанского университета в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İtaliya arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib

Самое читаемое

В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
В Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
ФотоВ Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
5 апреля 2024 г. 17:15
Сильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
ФотоСильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
4 апреля 2024 г. 12:32
Через платформу Зеленое будущее посажено 100 тысяч деревьев
Через платформу "Зеленое будущее" посажено 100 тысяч деревьев
3 апреля 2024 г. 17:45
СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов
СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов
5 апреля 2024 г. 12:52
Ильхам Алиев заявил Блинкену, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана совершенно неприемлемы
Ильхам Алиев заявил Блинкену, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана совершенно неприемлемы
4 апреля 2024 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi