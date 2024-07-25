Состоялся очередной раунд политконсультаций между Азербайджаном и Узбекистаном

В Ташкенте состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Узбекистана.

В Ташкенте состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Узбекистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, Узбекистана - заместитель министра иностранных дел Бобур Усманов.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, экономической, транспортной, культурной, гуманитарной и других сферах. Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных и региональных организаций.

Было подчеркнуто, что избрание Азербайджана хозяином климатической конференции COP29 в этом году свидетельствует о высоком имидже страны на международной арене.

Кроме того, представители МИД провели инвентаризацию подписанных между двумя странами документов.