О нас

Состоялся очередной раунд политконсультаций между Азербайджаном и Израилем

Состоялся очередной раунд политконсультаций между Азербайджаном и Израилем Состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Израиля.
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 21:40
Состоялся очередной раунд политконсультаций между Азербайджаном и Израилем

Состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Израиля.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, политконсультации состоялись в рамках рабочего визита 28-29 декабря 2022 года в Государство Израиль делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фаризом Рзаевым. Израильскую делегацию возглавил руководитель политического директората МИД Ализа Бин-Нун.

В ходе консультаций были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития в политической, экономической и гуманитарной сферах двусторонних отношений, практические вопросы, связанные с открытием посольства Азербайджана в Израиле.

Азербайджанская делегация также встретилась с генеральным директором МИД Израиля Алоном Ушпизом.

Кроме того, состоялась встреча между главой Азербайджанского агентства содействия развитию (AIDA) Эльмаддином Мехтиевым и заместителем главы Израильского агентства международного развития и сотрудничества (MASHAV) Авивом Эзрой.

В рамках визита в Израиль также были организованы встречи с представителями израильских образовательных и научно-исследовательских центров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsrail XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıb

Другие новости из категории

Президент: Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям
Президент: Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям
29 декабря 2022 г. 20:47
Ильхам Алиев: Открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений
Ильхам Алиев: Открытие посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений
29 декабря 2022 г. 20:42
Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Израиля
Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Израиля
29 декабря 2022 г. 20:35
Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане
Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 20:27
МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей
МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей
29 декабря 2022 г. 20:19
МИД: В 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение
МИД: В 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение
29 декабря 2022 г. 20:00
Официальный Баку: Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией продолжались
Официальный Баку: Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией продолжались
29 декабря 2022 г. 19:16
МИД: Азербайджан и ЕС продолжили сотрудничество, основанное на взаимных интересах
МИД: Азербайджан и ЕС продолжили сотрудничество, основанное на взаимных интересах
29 декабря 2022 г. 19:05
МИД Азербайджана: В этом году сотрудничество с Грузией развивалось на стабильной основе
МИД Азербайджана: В этом году сотрудничество с Грузией развивалось на стабильной основе
29 декабря 2022 г. 18:55
МИД: Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году
МИД: Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году
29 декабря 2022 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi