Президенты Азербайджана и Кыргызстана обменялись письмами

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Как сообщает Report в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ по случаю знаменательной даты - 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой, передаю наилучшие пожелания.

Мы придаем особое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с братским Кыргызстаном, с которым нас связывают глубокие исторические, культурные и духовные корни. Большое удовлетворение вызывает то, что наши межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте тридцать лет назад, развиваются по восходящей линии, особенно в последние годы, и вышли на уровень стратегического партнерства.

Взаимные визиты, регулярные контакты, документы, подписанные в различных сферах, свидетельствуют о высокой динамике развития нашего сотрудничества. В частности, визиты, которые мы совершили в наши братские страны в прошлом году, сыграли важную роль в повышении наших двусторонних связей на качественно новый уровень. Отрадно, что обсуждения, проведенные с Вами как в Баку, так и в Бишкеке, достигнутые договоренности и подписанные нами многочисленные важные документы придали импульс развитию азербайджано-кыргызского партнерства во всех сферах и обогащению его новым содержанием.

Верю, что, эффективно использовав сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения круга охвата взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, мы добьемся укрепления связей, дальнейшего углубления нашего плодотворного взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Еще раз искренне поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Кыргызстана - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров также направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Начало 2023 года знаменуется круглой датой - 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой. По случаю этого прекрасного события искренне рад поздравить Вас и братский азербайджанский народ.

Горд, что взаимоотношения между нашими народами, построенные на прочном фундаменте многовековых уз дружбы, языковой, культурной, религиозной и исторической близости, обрели межгосударственный и дипломатический статус.

Высоко оцениваю достигнутый нашими совместными усилиями уровень политических связей и взаимовыгодного сотрудничества в торгово- экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, которые вышли в минувшем году на стратегический уровень по итогам наших апрельских и октябрьских двусторонних визитов.

Уверен, что благодаря нашим усилиям дружественные отношения между нашими народами будут и впредь развиваться и укрепляться, и в дальнейшем будут носить последовательный характер.

Желаю Вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья, успехов в работе, народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в письме.