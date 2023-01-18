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Президенты Азербайджана и Кыргызстана обменялись письмами

Президенты Азербайджана и Кыргызстана обменялись письмами Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 18:36
Президенты Азербайджана и Кыргызстана обменялись письмами

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Как сообщает Report в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Садыр Нургожоевич,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ по случаю знаменательной даты - 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой, передаю наилучшие пожелания.

Мы придаем особое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с братским Кыргызстаном, с которым нас связывают глубокие исторические, культурные и духовные корни. Большое удовлетворение вызывает то, что наши межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте тридцать лет назад, развиваются по восходящей линии, особенно в последние годы, и вышли на уровень стратегического партнерства.

Взаимные визиты, регулярные контакты, документы, подписанные в различных сферах, свидетельствуют о высокой динамике развития нашего сотрудничества. В частности, визиты, которые мы совершили в наши братские страны в прошлом году, сыграли важную роль в повышении наших двусторонних связей на качественно новый уровень. Отрадно, что обсуждения, проведенные с Вами как в Баку, так и в Бишкеке, достигнутые договоренности и подписанные нами многочисленные важные документы придали импульс развитию азербайджано-кыргызского партнерства во всех сферах и обогащению его новым содержанием.

Верю, что, эффективно использовав сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения круга охвата взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, мы добьемся укрепления связей, дальнейшего углубления нашего плодотворного взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Еще раз искренне поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Кыргызстана - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров также направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Начало 2023 года знаменуется круглой датой - 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой. По случаю этого прекрасного события искренне рад поздравить Вас и братский азербайджанский народ.

Горд, что взаимоотношения между нашими народами, построенные на прочном фундаменте многовековых уз дружбы, языковой, культурной, религиозной и исторической близости, обрели межгосударственный и дипломатический статус.

Высоко оцениваю достигнутый нашими совместными усилиями уровень политических связей и взаимовыгодного сотрудничества в торгово- экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, которые вышли в минувшем году на стратегический уровень по итогам наших апрельских и октябрьских двусторонних визитов.

Уверен, что благодаря нашим усилиям дружественные отношения между нашими народами будут и впредь развиваться и укрепляться, и в дальнейшем будут носить последовательный характер.

Желаю Вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья, успехов в работе, народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qırğızıstan prezidentləri arasında məktub mübadiləsi olub

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