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Лидеры Азербайджана и Китая обменялись поздравительными посланиями

Лидеры Азербайджана и Китая обменялись поздравительными посланиями Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой.
Внешняя политика
2 апреля 2022 г. 11:19
Лидеры Азербайджана и Китая обменялись поздравительными посланиями

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщает Report, в тексте послания Си Цзиньпина говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От имени Правительства и народа Китайской Народной Республики и от себя лично имею честь выразить свои искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице дружественному народу Азербайджана по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой.

Китай и Азербайджан являются традиционными партнерами дружбы и сотрудничества. На протяжении 30 лет китайско-азербайджанские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, непрерывно углубляется политическое взаимодоверие и активно продвигается сотрудничество во всех областях, обе страны тесно взаимодействуют на региональном и международном уровнях. После вспышки пандемии COVID-19 Китай и Азербайджан помогают и поддерживают друг друга, объединяют усилия для преодоления трудностей, что демонстрирует традиционную дружбу между нашими народами.

Я придаю большое значение развитию двусторонних отношений и, пользуясь случаем 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой, готов вместе с Вами прилагать совместные усилия для достижения новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях и сотрудничестве в различных сферах на благо наших стран и их народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе, дружественному Азербайджану процветания и могущества, а его народу счастья и благополучия".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил письмо Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

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Версия на английском языке Chinese and Azerbaijani leaders exchange congratulatory letters
Версия на азербайджанском языке Çin və Azərbaycan liderləri arasında məktub mübadiləsi olub

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