Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном

3 июля в Астане состоялась трехсторонняя встреча между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

3 июля в Астане состоялась трехсторонняя встреча между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Как передает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития торгово-экономических связей в трехстороннем формате в соответствии с духом политических связей между нашими странами, сотрудничества в области инноваций, энергетики, сельского хозяйства, в гуманитарной и других сферах.

Как позитивный факт была подчеркнута возрастающая в настоящее время динамика торгово-экономических связей, в то же время подчеркнута важность приведения их в полное соответствие с потенциалом наших стран.

Отмечено, что Пакистан также принимает участие в Среднем коридоре, что внесет вклад в продвижение торгово-экономических связей между нашими странами.