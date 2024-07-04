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Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном

Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном 3 июля в Астане состоялась трехсторонняя встреча между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 01:59
Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном

3 июля в Астане состоялась трехсторонняя встреча между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Как передает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития торгово-экономических связей в трехстороннем формате в соответствии с духом политических связей между нашими странами, сотрудничества в области инноваций, энергетики, сельского хозяйства, в гуманитарной и других сферах.

Как позитивный факт была подчеркнута возрастающая в настоящее время динамика торгово-экономических связей, в то же время подчеркнута важность приведения их в полное соответствие с потенциалом наших стран.

Отмечено, что Пакистан также принимает участие в Среднем коридоре, что внесет вклад в продвижение торгово-экономических связей между нашими странами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan arasında əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb

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