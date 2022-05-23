Состоялся круглый стол, посвященный 30-летию дипотношений между Азербайджаном и Казахстаном

Состоялся круглый стол, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и создания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета, который будет организован Центром анализа международных отношений (AIR Centre)

В Баку состоялся круглый стол, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и созданию Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

Как передает Report, на мероприятии присутствовал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, послы и представители дипведомств, депутаты Милли Меджлиса.

Открывая работу круглого стола, Фарид Шафиев заявил, что "отношения между Азербайджаном и Казахстаном постоянно развиваются".

По его словам, одним из актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес, является Средний коридор. "Потенциал этого коридора огромен, ввиду последних геополитических событий",- добавил Ф.Шафиев.

"Мы братский народ с Азербайджаном, и это мнение не только мое, но и народа Казахстана",- заявил директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Йеркин Тукумов, он высоко оценил победу Азербайджана во Второй карабахской войне.

Депутат Милли Меджлиса Пярвин Керимзаде рассказала о взаимной поддержке стран, отметив, что Казахстан и Азербайджан всегда поддерживают друг друга на международной основе. "Договоры, подписанные в 2004 в Астане и в 2005 в Баку о стратегическом партнерстве имеет важное значение для азербайджано-казахстанского сотрудничества",- сказала она.

По ее словам, "решение карабахского конфликта создало новую реальность, и все страны региона принимают эту реальность, которая открывает новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества".

По итогам встречи был подписан меморандум о создании Азербайджано-казахстанского экспертного совета.