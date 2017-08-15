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    Состоялся концерт, посвященный 70-летию обретения Индией независимости

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Индии

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Международном центре мугама состоялся концерт, посвященный 70-летию обретения Индией независимости.

    Как сообщает Report, вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Индии.

    Выступивший затем посол Индии в Азербайджане Санджай Рана сказал, что сегодня также отмечается 75-летие со дня начала борьбы за независимость Индии.

    С.Рана также отметил, что отношения между Азербайджаном и Индией переживают новый этап: "Наши отношения в различных сферах, таких как нефтедобывающая, фармацевтическая, сельскохозяйственная отрасль, развиваются день ото дня. Мы также проводим инициативы в политических, экономических сферах. Верим, что наше сотрудничество продолжит развиваться".

    Далее состоялось выступление индийских исполнителей в национальном стиле катак Анупамы Каушик и Тулики Пал, а также выступление азербайджанской исполнительницы мугама Алмаханым Ахмедли.

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