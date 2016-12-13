Состоялся деловой обед президента Ильхама Алиева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ 13 декабря состоялся деловой обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает Report, после президент Ильхам Алиев и премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыли в резиденцию Шафаг, где в ходе визита в Баку в 1997 году премьер-министр Б.Нетаньяху встретился с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Здесь президент Ильхам Алиев и премьер-министр Биньямин Нетаньяху сделали памятное фото.