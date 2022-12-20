Председательство в ГУАМ перешло к Украине

Состоялось 40–е заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ - Организации во имя демократии и экономического развития - в формате видеоконференции. Председательство в организации перешло к Украине.

Состоялось 40–е заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ - Организации во имя демократии и экономического развития - в формате видеоконференции. Председательство в организации перешло к Украине.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В заседании под председательством действующего председателя ГУАМ, министра иностранных дел Молдовы Николае Попеску принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Грузию на заседании представлял министр иностранных дел Илия Дарчиашвили, Украину - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По итогам заседания были приняты протокол нынешнего заседания и два решения, председательство было передано Украине.