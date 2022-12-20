О нас

Председательство в ГУАМ перешло к Украине

Председательство в ГУАМ перешло к Украине Состоялось 40–е заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ - Организации во имя демократии и экономического развития - в формате видеоконференции. Председательство в организации перешло к Украине.
Внешняя политика
20 декабря 2022 г. 19:50
Председательство в ГУАМ перешло к Украине

Состоялось 40–е заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ - Организации во имя демократии и экономического развития - в формате видеоконференции. Председательство в организации перешло к Украине.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В заседании под председательством действующего председателя ГУАМ, министра иностранных дел Молдовы Николае Попеску принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Грузию на заседании представлял министр иностранных дел Илия Дарчиашвили, Украину - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По итогам заседания были приняты протокол нынешнего заседания и два решения, председательство было передано Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоGUAM-ın Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilib, sədrlik Ukraynaya keçib

Экслюзивные новости

Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi