Состоялось заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком формате

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, главы государств обсудили широкий спектр вопросов азербайджано-кыргызского двустороннего сотрудничества, перспективы их дальнейшего наращивания.

Садыр Жапаров с удовлетворением подчеркнул, что на сегодняшний день двустороннее взаимодействие между странами вышло на уровень "стратегического партнерства".

Он отметил динамично укрепляющиеся и расширяющиеся связи, которые привели к активному взаимодействию между парламентами, правительствами и отраслевыми ведомствами двух стран.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что данный визит и проведение первого заседания Межгосударственного совета придадут новый импульс двусторонним отношениям. Это будет наглядным показателем активного развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах.

Он подчеркнул, что ряд апрельских договоренностей во время его визита в Азербайджан получил практическую реализации по линии Совместной Межправительственной комиссии, создан Деловой совет, совместно откроется школа имени Гейдара Алиева и Парк "Дружбы Кыргызстана и Азербайджана".

Президент Садыр Жапаров особо подчеркнул, что Кыргызстан настроен на системное и долгосрочное сотрудничество с братским Азербайджаном и готов к серьезному взаимодействию в стратегических отраслях.

Далее заседание Межгосударственного совета продолжается в расширенном составе, после чего стороны подпишут ряд двусторонних документов.