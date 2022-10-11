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Состоялось заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком формате

Состоялось заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком формате Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 15:34
Состоялось заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком формате

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели заседание первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в узком составе.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, главы государств обсудили широкий спектр вопросов азербайджано-кыргызского двустороннего сотрудничества, перспективы их дальнейшего наращивания.

Садыр Жапаров с удовлетворением подчеркнул, что на сегодняшний день двустороннее взаимодействие между странами вышло на уровень "стратегического партнерства".

Он отметил динамично укрепляющиеся и расширяющиеся связи, которые привели к активному взаимодействию между парламентами, правительствами и отраслевыми ведомствами двух стран.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что данный визит и проведение первого заседания Межгосударственного совета придадут новый импульс двусторонним отношениям. Это будет наглядным показателем активного развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах.

Он подчеркнул, что ряд апрельских договоренностей во время его визита в Азербайджан получил практическую реализации по линии Совместной Межправительственной комиссии, создан Деловой совет, совместно откроется школа имени Гейдара Алиева и Парк "Дружбы Кыргызстана и Азербайджана".

Президент Садыр Жапаров особо подчеркнул, что Кыргызстан настроен на системное и долгосрочное сотрудничество с братским Азербайджаном и готов к серьезному взаимодействию в стратегических отраслях.

Далее заседание Межгосударственного совета продолжается в расширенном составе, после чего стороны подпишут ряд двусторонних документов.

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Версия на английском языке Bishkek hosts meeting of First Interstate Council of Azerbaijan and Kyrgyzstan in limited format
Версия на азербайджанском языке Bişkekdə Azərbaycanla Qırğızıstan arasında Birinci Dövlətlərarası Şuranın məhdud tərkibdə iclası keçirilib

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