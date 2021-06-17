Состоялось заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией

В Москве состоялось 15-е заседание межпарламентской комиссии по двустороннему сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Совета Федерации Российской Федерации.

В Москве состоялось 15-е заседание межпарламентской комиссии по двустороннему сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Совета Федерации Российской Федерации.

Как сообщили российскому бюро Report из Посольства Азербайджана в России, на заседании комиссии председательствовали глава азербайджанской делегации, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Гусейнли и заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации Галина Карелова.

В мероприятии приняли участие посол Полад Бюльбюль оглы, член комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по обороне, безопасности, борьбе с коррупцией, дисциплине, правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров, член комитета по культуре, природным ресурсам, энергетике и экологии Михаил Забелин, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Агалар Велиев, член комитета по молодежи и спорту, труду и социальной политике Севиндж Гусейнова, член молодежных и спортивных комитетов Эльнур Аллахвердиев. С российской стороны в нем приняли участие председатель комитета Совета Федерации по международным отношениям Григорий Карасин, председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель комитета по социальной политике Инна Святенко, сенаторы Александр Башкин, Сергей Аренин, депутаты Госдумы Заур Геккиев, Гаджимурад Омаров, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев и другие официальные лица.

На заседании было выражено удовлетворение текущим состоянием двусторонних межпарламентских связей, обсуждены различные вопросы, направленные на их дальнейшее развитие и расширение. Наряду с этим, было отмечено тесное сотрудничество наших стран в рамках многих международных парламентских организаций, в том числе СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ и др.

Доверие между президентами России и Азербайджана, расширение из года в год парламентских отношений двух стран, то, что Россия является одним из наших ведущих внешнеторговых партнеров, были особо подчеркнуты в выступлениях как российских, так и азербайджанских депутатов.

Азербайджанская делегация, отметив важность трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, подчеркнула, что славная победа во второй Карабахской войне была достигнута благодаря сильной решимости и мудрому руководству главы государства Ильхама Алиева, а также мужеству и отваге азербайджанской армии. Делегация отметила исключительную роль президента России Владимира Путина в подписании указанных заявлений. Говоря об угрозах, с которыми все еще сталкивается наша страна, делегация подчеркнула необходимость отказа от политики покровительства фашизму и терроризму в регионе.

Помимо этого, в ходе встречи была выражена глубокая благодарность азербайджанской стороне за широкое преподавание русского языка в нашей стране и поддержку, оказываемую руководством страны в этом вопросе, говорилось об успешном сотрудничестве в сфере образования между двумя странами.

В то же время была доведена до сведения противоположной стороны обеспокоенность азербайджанской стороны по поводу необоснованной и предвзятой позиции некоторых российских депутатов по отношению к нашей стране, трудностей, возникающих в связи с грузоперевозками на границе с Россией, по вопросам преподавания азербайджанского языка на территории Республики Дагестан и издания учебников на латинице.

В конце заседания был подписан План работы между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Советом Российской Федерации.