О нас

Состоялось заседание Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне послов

Состоялось заседание Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне послов В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча послов стран - участников Движения неприсоединения.
Внешняя политика
1 февраля 2023 г. 03:18
Состоялось заседание Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне послов

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча послов стран - участников Движения неприсоединения.

Как передает местное бюро Report, на заседании, которое проходило в закрытом режиме, прошли обсуждения конфликтов между глобальными и региональными державами, а также по сохраняющейся напряженности в системе международных отношений, в том числе вмешательстве в суверенитет и внутренние дела государств, двойственный подход к нормам и принципы международного права и т.д.

На встрече заместитель руководителя Аппарата Милли Меджлиса Рустам Махмудов рассказал о межпарламентских связях в период своего председательства в Движении неприсоединении.

Следует отметить, что в настоящее время в состав движения входят 120 членов, 18 государств-наблюдателей и 10 международных организаций-наблюдателей. Председательство Азербайджана в Национальном собрании завершится в конце 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirici Bürosunun səfirlər səviyyəsində görüşü keçirilib

Другие новости из категории

МИД: В Международном суде ООН состоялись слушания по обращению Азербайджана
ФотоМИД: В Международном суде ООН состоялись слушания по обращению Азербайджана
1 февраля 2023 г. 01:02
Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и России
31 января 2023 г. 22:24
ООН призвала Азербайджан и Армению обеспечить безопасность в регионе
ООН призвала Азербайджан и Армению обеспечить безопасность в регионе
31 января 2023 г. 21:48
Генсек ОИС осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране
Генсек ОИС осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране
31 января 2023 г. 19:15
Обнародовано число беженцев и ищущих убежище лиц в Азербайджане
Обнародовано число беженцев и ищущих убежище лиц в Азербайджане
31 января 2023 г. 18:23
ТЮРКСОЙ: Дружественные связи между Шушой и Веспремом расширят культурные связи тюркского мира с Европой
ТЮРКСОЙ: Дружественные связи между Шушой и Веспремом расширят культурные связи тюркского мира с Европой
31 января 2023 г. 17:53
Чавушоглу: Сотрудничество Азербайджана и Венгрии в энергетической сфере – позитивное явление
Чавушоглу: Сотрудничество Азербайджана и Венгрии в энергетической сфере – позитивное явление
31 января 2023 г. 17:35
Генсек ТЮРКСОЙ: Соглашение о сотрудничестве между Шушой и Веспремом открывает новые возможности
Генсек ТЮРКСОЙ: Соглашение о сотрудничестве между Шушой и Веспремом открывает новые возможности
31 января 2023 г. 15:10
Заместитель премьер-министра встретился с послом Великобритании
Заместитель премьер-министра встретился с послом Великобритании
31 января 2023 г. 13:29
Генпрокурор Саудовской Аравии осудил теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
Генпрокурор Саудовской Аравии осудил теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
31 января 2023 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi