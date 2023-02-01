Состоялось заседание Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне послов

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча послов стран - участников Движения неприсоединения.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча послов стран - участников Движения неприсоединения.

Как передает местное бюро Report, на заседании, которое проходило в закрытом режиме, прошли обсуждения конфликтов между глобальными и региональными державами, а также по сохраняющейся напряженности в системе международных отношений, в том числе вмешательстве в суверенитет и внутренние дела государств, двойственный подход к нормам и принципы международного права и т.д.

На встрече заместитель руководителя Аппарата Милли Меджлиса Рустам Махмудов рассказал о межпарламентских связях в период своего председательства в Движении неприсоединении.

Следует отметить, что в настоящее время в состав движения входят 120 членов, 18 государств-наблюдателей и 10 международных организаций-наблюдателей. Председательство Азербайджана в Национальном собрании завершится в конце 2023 года.