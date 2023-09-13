Состоялось шестое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

11-13 сентября в туркменском городе Ашхабаде состоялось шестое заседание рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря.

11-13 сентября в Ашхабаде прошло шестое заседание рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Стороны обсудили положения проекта соглашения по методике определения прямых выходов в Каспийское море, а также согласовали ряд положений проекта. Обсуждение рассматриваемого документа будет продолжено на следующем заседании РГВУ.

В ходе заседания также обсуждались вопросы подготовки к встрече министров иностранных дел прикаспийских стран.

Делегации положительно оценили итоги переговоров и выразили благодарность Туркменистану за организацию встречи на высоком уровне.

Отметим, что следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет в Азербайджане