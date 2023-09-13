Состоялось шестое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

11-13 сентября в Ашхабаде прошло шестое заседание рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.
Стороны обсудили положения проекта соглашения по методике определения прямых выходов в Каспийское море, а также согласовали ряд положений проекта. Обсуждение рассматриваемого документа будет продолжено на следующем заседании РГВУ.
В ходе заседания также обсуждались вопросы подготовки к встрече министров иностранных дел прикаспийских стран.
Делегации положительно оценили итоги переговоров и выразили благодарность Туркменистану за организацию встречи на высоком уровне.
Отметим, что следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет в Азербайджане