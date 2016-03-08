Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани состоялось подписание азербайджано-катарских документов.

Как передает Report, "Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в области профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Главным таможенным управлением Государства Катар" подписали председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев и министр транспорта и связи Катара Джасем бен Саиф Аль Сулаити.

"Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в области транспорта между министерством транспорта Азербайджанской Республики и министерством транспорта и связи Государства Катар" подписали министр транспорта Азербайджана Зия Мамедов и министр транспорта и связи Катара Джасем бен Саиф Аль Сулаити.

"Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в области бюджетных и финансовых вопросов между министерством финансов Азербайджанской Республики и министерством финансов Государства Катар" подписали министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и министр финансов Катара Али Шариф Аль Эмади.

"Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в области сельского хозяйства между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар" подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и министр финансов Катара Али Шариф Аль Эмади.

"Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в области образования, высшего образования и научных исследований между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар" подписали министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров и министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганем Аль Али.

"Соглашение о сотрудничестве в правовой сфере между министерством юстиции Азербайджанской Республики и министерством юстиции Государства Катар" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар об отмене визовых требований для соответствующих граждан, обладающих дипломатическими и специальными паспортами" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар" о создании Совместной экономической, торговой и технической комиссии подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.