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    Состоялось подписание азербайджано-израильских документов

    После встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялась церемония подписания документов

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ По окончании встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху состоялась церемония подписания азербайджано-израильских документов.

    Как сообщает Report, соглашение "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль в областях стандартизации, оценки соответствия и метрологии" подписали председатель Государственного комитета Азербайджана по стандартизации, метрологии и патенту Рамиз Гасанов и министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин.

    Соглашение "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль в области сельского хозяйства" подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин.

    Конвенцию "Об устранении двойного налогообложения в отношении подоходного налога и предотвращении уклонения от налогов между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль" подписали министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов и министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин.

    Меморандум взаимопонимания "О создании Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин.

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